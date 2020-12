Afrique du Sud : le défenseur Motjeka Madisha décède dans un accident de la circulation

Zinedine Zidane avait le sourire samedi soir à l’issue de la victoire contre l’Atlético Madrid (2-0) en Liga. Le club merengue vient d’enchaîner une 3e victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Sous le feu des critiques il y a encore quelques jours, Zinedine Zidane a complètement redressé la barre et son avenir est aujourd’hui beaucoup moins incertain.

Vainqueur sur la pelouse du FC Séville le week-end dernier en Liga puis cette semaine en Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach, le club madrilène a cette fois renversé le leader du championnat espagnol, jusqu’ici invaincu en 10 matchs.

«On s’est améliorés partout et on a confirmé nos deux bons matchs, d’abord à Séville puis en obtenant la qualification en huitièmes contre le Borussia. C’est un autre bon match, on a bien joué de la première à la dernière minute, il faut être content, satisfait du travail bien fait. On a cru en ce que l’on a fait (…) Les joueurs savent que, dans une carrière, dans une saison, il y a des moments difficiles, mais ils savent aussi qu’ici, comme équipe, on peut faire de grandes choses. Et on l’a prouvé : le Real sait jouer. J’en suis heureux. Il y a des critiques qui font mal, mais elles te rendent aussi plus fort. Les joueurs ont assez de caractère pour surpasser cela», a expliqué le coach du Real Madrid en conférence de presse.