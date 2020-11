«Africa Investment Forum», édition 2020 : la BAD annonce le report à l’an prochain

Dans le projet de loi de finances gestion 2021, les débats sont en cours entre les députés membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale et les différents acteurs économiques, syndicaux, de la société civile et autres. Et pour cause, le Bénin veut atteindre un taux de croissance économique de 6%.

Le projet de loi des finances 2021 devrait induire une croissance de l’ordre de 6% du Produit intérieur brut (PIB), en légère hausse par rapport à la croissance attendue de la gestion budgétaire qui tend vers sa fin.

Les ressources de la loi portant loi de finances pour la gestion 2021 sont évaluées à 2 452, 192 milliards francs CFA et comprennent les recettes du budget général (non compris les ressources affectées) qui sont évaluée à 1 277, 554 milliards francs CFA décomposées à raison de 596 400 millions de francs CFA pour l’administration des impôts ; les douanes vont mobiliser un montant de 432,514 milliards francs CFA; le trésor doit collecter 135,100 milliards francs CFA.

Le montant pour les dons budgétaires est estimé à 34,100 milliards francs CFA; le fonds de concours et dons projets est de 74, 440 milliards francs CFA et les ressources à mobiliser pour l’agence nationale du domaine et du foncier est de 5 milliards francs CFA.

Dans les prévisions budgétaires, les recettes du Fonds National des Retraites du Bénin pour la gestion 2021 sont évaluées à 54,400 milliards francs CFA. Les recettes des comptes d’affectation spéciale pour la gestion 2021 sont évaluées à 17,960 milliards francs CFA, se décomposant comme suit : compte ‘’Opérations Militaires à l’Extérieur, 8 milliards francs CFA ; compte ‘’Modernisation des Régies Financières’’, 3 milliards francs CFA; compte ‘’Prévention et Gestion des Catastrophes’’, 3 000 millions de francs CFA ; compte ‘’Partenariat Mondial pour l’Education ‘’, 3,960 milliards francs CFA.

Les ressources de trésorerie pour la gestion 2021 sont évaluées à 1 102, 278 milliards francs CFA, se décomposant comme suit : émission des dettes à moyen et long termes, 256,308 milliards francs CFA; Obligations et bons du Trésor, 833, 129 milliards francs CFA; autres ressources de trésorerie, 12, 841 milliards francs CFA; remboursement prêts et avances, 2 841 millions de francs CFA ; Prêts rétrocédés, 10 milliards francs CFA.

En effet, légèrement en hausse comparativement à celui en cours qui devrait s’établir en ressources et en charges à 2167,099 milliards FCFA avec une hausse de 9,1% par rapport au solde de base, le budget prend en compte les divers dons octroyés par diverses personnes physiques et morales pour accompagner l’Etat dans le cadre de la lutte, ou des mesures à prendre contre la pandémie de la Covid-19.

Selon le contenu du projet de loi de finances pour la gestion 2021, avec ce même budget, l’Etat entend poursuivre le renforcement du tissu social entamé. Le projet de loi des finances exercice 2021 comporte également une série de mesures incitatives en l’occurrence, des exonérations de droits et taxes de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur plusieurs denrées ou biens.

Par Abdul Wahab ADO