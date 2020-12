Affaire transport 2000f de Suspect 95 : RFI s’intéresse et en parle sur ses ondes !

Sur ce coup, Suspect 95 a réussi son buzz. Son affaire de transport fixé à 2000f fait l’euphorie sur les réseaux sociaux, attire les réseaux GSM et même certains médias. Cette fois-ci, c’est Rfi qui en parle sur son émission Afrique matin de ce mercredi 23 décembre 2020.

Le Syndicat des hommes n’est plus une affaire limitée en Côte d’ivoire. La situation a pris d’ampleur et s’est répandue dans le continent africain. C’est ainsi, que la Radio France internationale (RFI) a abordé le sujet dans son édition Afrique matin ce mercredi.

Selon la radio mondiale, si ce mouvement virtuel relève de la rigolade, il touche un sujet important en Afrique. A savoir celui de la prise en charge de la femme par l’homme avec qui elle entretient une relation. Ainsi en imposant la somme de 2000f de transport quel que soit le pays ou la devise, les jeunes africains qui ont du mal à joindre les deux bouts peuvent se tirer d’affaire et économiser en ce mois festif.

Le média français a d’ailleurs fait cas des images publiées sur les réseaux sociaux et qui montre la police du Syndicat arrêter les hommes qui enfreignent les consignes en donnant plus de 2000f de transport à leurs copines.

RFI fait comprendre que face à cette campagne du Syndicat, une campagne plus sérieuse et plus grande avec de gros moyens est lancée pour exhorter à la scolarisation aussi bien du jeune garçon que de la jeune fille.

Car une jeune fille scolarisée, diplômée et qui parvient à se faire une place au soleil, aura une autonomie financière et n’aura pas besoin d’être à la charge d’un homme pour le déranger pour des soucis du genre comme le transport.