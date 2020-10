Affaire sextape : «Je n’ai jamais eu de rapports intimes avec Grand P» révèle Eudoxie Yao

Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo montrant les deux tourtereaux, Eudoxie Yao et son chéri faisant l’amour. Cette vidéo pour la Star est pur montage et porte atteinte à sa personne. C’est du moins ce qu’elle révèle à travers sa nouvelle publication sur sa page.

«Mon éducation et mes principes de vie ne me permettent pas de faire de telles choses. Si je suis célèbre aujourd’hui, si on parle de moi, c’est la volonté de Dieu. Si cela vous déplaît, priez Dieu afin qu’Il vous bénisse aussi. Pourquoi cherchez-vous à me déstabiliser ? Je m’excuse auprès de mes fans qui ont été choqués par cette vidéo. Ce sont des attaques, c’est la sorcellerie, la jalousie. Juste parce que je suis suivie. Je n’ai obligé personne à venir s’abonner à ma page. Les internautes viennent d’eux-mêmes. Est-ce qu’on peut obliger l’escargot à se coller au mur ? Trop, c’est trop. Je ne me laisserai pas faire sur ce coup. Grand p et moi n’avons jamais eu de rapports se*uels. Nous prévoyons nous marier en décembre. Même si on couchait ensemble, je n’allais pas filmer nos ébats. Ma moralité ne me permet pas. Je porterai plainte. Ces personnes répondront de leurs actes»