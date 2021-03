Affaire Reckya Madougou : les USA s’en lavent les mains

L’ambassadrice des Etats-Unis s’est prononcée sur la question qui défraie la chronique au Bénin et qui concerne l’arrestation et l’incarcération de Reckya Madougou. Reçue sur le plateau de Benin web tv, l’ambassadrice des Etats-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, a abordé plusieurs sujets dont les relations entre le Bénin et son pays.

Alors qu’elle avait reçu la candidate recalée du parti Les Démocrates à l’ambassade il y a quelques semaines, la diplomate a indiqué que les deux personnalités ont évoqué l’actualité du pays et qu’en tant que représentante d’une nation alliée, il était de bon ton d’écouter toutes les parties prenantes de la vie sociopolitique du Bénin qui sollicite la représentation «que nous soyons d’accord ou pas, afin de rendre compte objectivement à nos dirigeants à Washington DC».

Il ne s’agit donc pas, selon Mahoney, d’un soutien à cette dernière contre une tierce personne, mais d’une réunion d’écoute.

Arrestation de Madougou

Aussi, Patricia Mahoney a-t-elle évoqué l’arrestation de Madougou et suggéré qu’il est de bon ton de laisser la justice faire son travail.

«Nous suivons de près le processus judiciaire et nous exhortons les autorités béninoises à mener des procédures de manière équitable et transparente dans le respect des règles de procédures», a indiqué la diplomate américaine.

L’ambassadrice a également rappelé des conduites à tenir aux Béninois dans le cadre de la préservation de la paix dans le pays. «Il est tout aussi important que les citoyens s’expriment pacifiquement sur des questions d’intérêt public; et nous appelons tous les acteurs à éviter toute action qui pourrait engendrer la violence», a indiqué Patricia Mahoney.

Avec TogowebTV