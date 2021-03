Affaire Reckya Madougou : les fils et filles de Parakou donne de la voix

Depuis l’arrestation de Reckya Madougou déposée à la prison civile de Misséreté, les déclarations de soutiens se multiplient. Après celle des femmes démocrates, c’est au tour des fils et filles de la ville de Parakou qui demandent la libération sans condition de leur leader charismatique.

Déclaration des fils et filles de Parakou au sujet de l’arrestation de Reckya Madougou

Le Bénin depuis les années 1990 a opté pour la démocratie et l’état de droit et des droits de l’Homme. C’est pourquoi, le Bénin connait une séparation de pouvoir permettant à des institutions, notamment le pouvoir judiciaire, l’exécutif et le parlement, de jouer leurs rôles en matière de consolidation de l’état de droit.

Ce système démocratique et de l’état de droit, nous fils et filles de Parakou, le voulons effectif, respectueux des valeurs humaines, de dignité, de justice et d’égalité. Ce système cultive la paix et la cohésion sociale pour le bonheur des béninois et béninoises.

Ce système signifie le respect des lois, égalité des citoyens devant la loi et les institutions. De ce qui précède, le respect de la loi et des institutions est le crédo du peuple béninois et des populations de Parakou.

Mais c’est avec un grand regret que nous constatons depuis l’avènement de la rupture rien de ces principes démocratiques gage de paix et de cohésion ne sont plus respectés. Puisqu’il n’est plus un secret pour personne que la CRIET n’est pas une juridiction neutre et impartiale. Elle est une juridiction d’exception et à caractère politique.

Le non respect de la présomption d’innocence confirme à suffisance que les arrestations dont les responsables du parti les démocrates sont victimes est un acharnement politique. Par exemple, tout ce qu’on connait comme affaire, qualifié de terrorisme, il n’ya que des personnalités politique de l’opposition qui sont concernés.

La Présidente RECKYA MADOUGOU n’est ni une assassine ni une terroriste. Elle n’est qu’une brave citoyenne engagée. Ne pas libérer les détenus politiques arbitrairement enlevés et courir de ville en ville pour sensibiliser pour la paix n’est qu’une moquerie d’Etat et même très insultant.

C’est plutôt mettre de l’huile sur le feu. Et ce qui est tres grave, le président Talon met à contribution les fils et filles du septentrion pour nuire la sœur RECKYA MADOUGOU. Cette posture du président de la république est juste diviser pour régner. La fracture sociale jamais connue au bénin est palpable.

Etant convaincu que RECKYA MADOUGOU, la brave fille de la cité des Kobourou fait peur au régime de la rupture, son courage est la source de cet acharnement dont elle est victime.

C’est dans cet esprit que nous demandons, nous fils et filles de Parakou, de permettre à notre sœur RECKYA MADOUGOU de recouvrir sa liberté sans condition.

Vive le Bénin ;

Vive la démocratie ;

Nous vous remercions