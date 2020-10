Affaire Khashoggi : plainte contre le prince saoudien Mohammed Ben Salman aux Etats-unis

La situation très tendue qui prévaut actuellement en Guinée au lendemain de la présidentielle du 18 octobre préoccupe les États-Unis d’Amérique.

Dans un communiqué dont notre rédaction en a reçu une copie, l’Ambassade des Etats-Unis a non seulement félicité les Guinéens qui sont sortis pour exercer leur droit de vote, le dimanche 18 octobre 2020, mais les a aussi appelés à condamner la violence et à faire preuve de patience.

Elle a appelé également tous les acteurs politiques et toutes les institutions à garantir l’exactitude et la transparence appropriée dans le dépouillement des votes, la tabulation et l’annonce des résultats des votes.

Tout en encourageant la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ses efforts pour instaurer un processus électoral crédible, l’Ambassade des Etats-Unis a invité les responsables de la sécurité à faire preuve de retenue, de professionnalisme et de respect des droits de l’homme. Pour la représentation américaine en Guinée, tous les différends devraient être réglés par l’entremise des institutions établies.

Par ailleurs, elle encourage toutes les parties prenantes, quelle que soit leur affiliation politique, à oeuvrer ensemble dans l’intérêt commun du peuple Guinéen.