Affaire Deversaille : Makosso prévient la vieille dame au balaie magique (vidéo) !

L’affaire Deversaille provoque en ce moment un engouement sans pareil sur la toile ivoirienne. Ceci n’a laissé le Général Camille Makosso bouche bée, qui par le biais des réseaux sociaux parle à Deversaille ainsi qu’à la vieille dame au balaie magique.

Toute l’histoire débute lorsqu’une vidéo dans laquelle on y aperçoit un règlement de litige voit le jour sur internet, avec pour personnage principal Deversaille.

Il est accusé du vol de la somme de 50.000f qu’il réfute à plusieurs reprises malgré le balaie magique qui fait pression sur sa gorge, il manque même de s’évanouir.

La vidéo a été publiée par ses proches à des fins de nuisances. Cependant, la toile s’en est aussitôt emparée et , s’en est devenue subitement un véritable BUZZ.

Le Général Camille Makosso informé de la situation n’est resté sans voix. Actuellement à Cotonou pour sa première convention de l’année, il s’est tout au moins prononcé sur sa page Facebook en soutenant Deversaille et met en garde la mémé au balaie magique.

«en voulant l’humilier mondialement et détruire sa vie dieu l’élève et c’est vous les même qui devenez ses ropero. Petit je suis au bénin quand j’arrive je te produit cadeau Bebi Philip je t’informe c’est moi qui paye. 2021 tous ceux qui ont été humiliés seront dédommagés.»

«Aimons nous vivant n’est un vain mot mais un comportement et toi la vielle sorcière au balai de marmaille qui a traiter avec le gérant, ce pays est béni de Dieu et non des magiciens. Le temps de ton séjour est écoulé paix à ton âme», a-t-il laissé entendre.