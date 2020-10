Affaire des «écoutes» : Bernalicis fait un signalement contre le ministre de la Justice

Le député LFI Ugo Bernalicis a annoncé jeudi 8 octobre qu’il allait faire un signalement auprès de la Cour de Justice de la République (CJR) contre le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti pour «prise illégale d’intérêts» et «délit d’intimidation de magistrats», dans l’affaire des «fadettes».

«Je vais signaler au procureur (François) Molins (…), auprès de la Cour de Justice de la République», a déclaré sur BFMTV et RMC l’élu du Nord, qui a récemment présidé à l’Assemblée nationale la commission d’enquête sur l’indépendance de la justice. Évoquant les deux motifs du signalement, il a estimé qu’«il y a des liens d’intérêts entre Éric Dupond-Moretti, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et le procès à venir».

«J’ai la conviction que le ministre garde des Sceaux est en service commandé de la part du président de la République», a-t-il ajouté, en estimant que «tout converge vers Nicolas Sarkozy et le fait de le défendre». Il a aussi dénoncé «une cabale contre trois magistrats pour des raisons politiques».

La commission des requêtes de la CJR, seule instance habilitée à juger des actes commis par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, a déjà été saisie des faits fin septembre par le signalement d’un militant écologiste grenoblois, Raymond Avrillier.

Fin juin, le parquet national financier (PNF) avait été mis en cause pour avoir épluché les relevés téléphoniques détaillés («fadettes») d’avocats et de magistrats, afin d’identifier une «taupe» dans une affaire concernant M. Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, dont le procès est prévu en novembre.

La garde des Sceaux d’alors, Nicole Belloubet, avait saisi l’Inspection générale de la Justice (IGJ) pour faire la lumière notamment sur «l’étendue et la proportionnalité des investigations» du PNF. Mi-septembre, l’IGJ a rendu son rapport, qui a largement dédouané le PNF tout en appelant à revoir son organisation.

Mme Belloubet a été remplacée par Éric Dupond-Moretti, qui avait porté plainte en tant qu’avocat pour avoir été ciblé par cette enquête, plainte retirée le soir de sa nomination en juillet. Depuis le rapport, M. Dupond-Moretti a lancé une enquête administrative, confiée à l’IGJ, cette fois contre trois magistrats du PNF.

L’ouverture de cette enquête constitue «une attaque inédite» de l’institution judiciaire et une «tentative de déstabilisation» du PNF, se sont insurgés dans une lettre ouverte à M. Macron les deux principaux syndicats de magistrats, en demandant son intervention. Jeudi, l’association anticorruption Anticor a à son tour saisie la CJR d’une plainte contre le ministre, a-t-on appris auprès de son avocat Jérôme Karsenti.

Outre le soupçon de conflit d’intérêts dans l’ouverture d’une procédure contre les trois magistrats, l’association reproche au ministre d’avoir affiché cet été dans Paris Match sa proximité avec Me Herzog, à quelques mois de son procès lors duquel le PNF doit porter l’accusation.

«Le fait pour le garde des Sceaux de communiquer sur sa proximité et son amitié à long terme avec un prévenu dans une affaire ayant un grand retentissement médiatique peu de temps avant son procès démontre que M. Dupond-Moretti a conservé un intérêt personnel et moral dans une opération dont il a l’administration et la surveillance», assure la plainte d’Anticor.

Avec AFP