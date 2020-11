Accès à l’énergie au Bénin : 24 mégawatts attendus d’une centrale solaire à Pobè

Pour 2021, le projet de budget du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération est estimé à 21 milliards 973 millions 544 FCFA.

Ce montant permettra au ministère de relever les défis de l’année prochaine tant au département que dans les missions diplomatiques du Bénin à l’étranger. Il s’agit de mieux faire face aux enjeux actuels de développement et pouvoir positionner le Bénin sur la scène internationale.

Le budget du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération tient son essence du Document pluriannuel de Programmation des Dépenses (DPPD) 2021-2023. Un document qui trouve son arrimage au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

Le Projet annuel de Performance (PAP) gestion 2021 adossé au DPPD 2021-2023 du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération compte trois programmes à savoir : Pilotage et soutien aux services du ministère ; Diplomatie et coopération internationale ; Attractivité et rayonnement du Bénin à l’extérieur.

Ce Projet annuel de Performance (PAP) comporte cinq projets au titre du Programme d’Investissement public (PIP) : Projet de Construction et d’équipement de la résidence du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ; Projet Amélioration de la qualité des services consulaires ; Projet Promotion de la culture et du tourisme à l’extérieur ; Projet Renforcement de la Diplomatie économique ; Programme spécial de construction, de rénovation et d’acquisition des chancelleries et de résidences.

Lors de l’exécution du budget 2020, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, à travers ses actions, a obtenu des résultats encourageants dans la mise en œuvre des programmes budgétaires en matière de mobilisation de ressources en collaboration avec les autres ministères par sources (bilatérale et multilatérale) et par nature (dons et prêts).

Il ressort que les actions du ministère ont impacté de façon positive et significative nombre de domaines d’intervention des partenaires du Bénin à travers des dons destinés à la mise en œuvre de huit (08) projets phares du PAG dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau.

