AC Milan : les premiers mots de la nouvelle recrue croate Mandzukic

Les Lombards ont désormais une nouvelle arme offensive. Mario Mandzukic recruté ce mardi a été présenté aux médias. Le croate promet se donner à 100% pour permettre au club de viser le plus haut possible.

«Nous savons tous ce que l’AC Milan représente. J’ai travaillé dur récemment pour gagner la confiance d’un club comme Milan. Je suis quelqu’un qui est toujours prêt et j’ai travaillé dur récemment. Ceux qui me connaissent bien savent les efforts que j’ai fait pour que je puisse jouer pour un club magnifique et avoir l’opportunité de me battre pour gagner des trophées», a-t-il confié.

Ce nouveau contrat sous la tunique milanaise permet à Mandzukic de signer son retour en Serie A. Il avait évolué sous les couleurs de la Juventus de Turin qu’il a quitté en 2019 pour rejoindre le Quatar. Mais depuis juillet, il est libre de tout contrat et décide de s’engager avec l’AC Milan pour six mois avec possibilité de prolonger un an de plus. Mandzukic portera le maillot numéro 9.