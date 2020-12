AC Milan : Ibrahimovic de retour à l’entraînement !

En conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick a évoqué sa défaite concernant le prix du meilleur entraîneur de l’année 2020.

Hier soir, la FIFA a tranché. Dans la catégorie meilleur entraîneur où on avait Jürgen Klopp, Hansi Flick et Bielsa comme candidats, le tacticien des Reds est sorti leader. Une situation que Hansi Flick a pris avec courage et admet être passé à autre chose.

«Nous le prenons de manière sportive. Klopp l’a mérité avec son staff, tout comme notre équipe l’aurait mérité. Bien sûr, nous avons été un peu déçus hier. Nous passons à autre chose maintenant. Nous avons de nouveaux objectifs», a-t-il lâché en conférence de presse ce vendredi.