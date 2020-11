AC Milan : Ibrahimovic a fait un gros cadeau à ses coéquipiers

Sur Fox News le dimanche dernier, Mike Tyson a révélé les raisons pour laquelle il avait mordu l’oreille d’Evander Holyfield. En effet c’était pour le tuer.

La scène remonte en 1997 au cours d’un combat où après que Holyfield ait dominé les premiers tours, il a ensuite été entendu crier de douleur après que Tyson eut mordu un morceau de son oreille.

Tyson a reçu une déduction de pénalité de deux points et a finalement été disqualifié après avoir mordu Holyfield à l’autre oreille.

Commentant l’incident, Tyson a révélé qu’il était furieux avec Holyfield, parce qu’il l’avait frappé à la tête pendant le combat.

Tyson a déclaré à Fox News dimanche dernier: «Je l’ai mordu parce que je voulais le tuer. J’étais vraiment fâché de me faire cogner la tête et tout. J’ai vraiment perdu conscience de tout le combat. Cela m’a sorti de mon plan de combat et de tout.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il le referait, Tyson a répondu: «Non, plus jamais. Mais je pourrais le refaire. Eh bien, s’il fait ce qu’il faisait pour se faire mordre, je le mordrais à nouveau. Ouais.»