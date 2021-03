À l’Assemblée, les centristes font campagne pour rebaptiser le musée d’Orsay Valéry Giscard d’Estaing

En séjour à Abidjan, Niska séduit par le talent atypique du jeune rappeur ivoirien Fior 2 Bior, a décidé d’enregistrer une collaboration avec lui. Fior 2 Bior et Niska s’associent pour nous envoyer le clip de «Gnonmi avec Lait».

Pour le petit point culinaire, les Gnomis sont des petites galettes à base de riz et de farine de mil, que l’on retrouve dans la cuisine Ivoirienne. Sur un rythme effréné, les deux artistes nous proposent un morceau qui vous fera bouger automatiquement, en suivant les drums caractéristiques du style afro.

Le rappeur d’Abidjan et Niska agrémentent cette prod’ de couplets rappés et d’un refrain plus qu’efficace qui entre en tête dès la première écoute. Toute cette énergie se retrouve dans le clip réalisé par Bouba Atkins, un clip plein de bonne humeur, de danse et de soleil !

Découvrez ci-dessous la connexion entre Fior 2 Bior et Niska sur Gnonmi avec lait !