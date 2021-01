«À la naissance, les médecins ont donné trois mois à Cicely Tyson à vivre», triste, Obama rend un déchirant hommage à l’actrice

‌

Le 44e président des États-Unis d’Amérique, Barack Obama, et son épouse Michelle se sont rendus sur leur compte sur les réseaux sociaux pour rendre un hommage sincère à la légendaire actrice américaine décédée à 96 ans, Cicely Tyson.

Sur sa page Instagram vérifiée, Barack deux photos de Tyson, une photo où il lui a donné une médaille d’honneur alors qu’il était président et la photo montrait la défunte actrice se tenant entre lui et sa femme, Michelle.

Dans la section des légendes, l’ancien président a révélé qu’à la naissance de Tyson, les médecins avaient prédit qu’elle ne vivrait pas trois mois plus tard, mais que l’actrice était décédée à 96 ans.

«Quand Cicely Tyson est née, les médecins ont prédit qu’elle ne survivrait pas trois mois à cause d’un souffle dans son cœur. Ce qu’ils ne savaient pas, ce qu’ils ne pouvaient pas savoir, c’était que Cicely avait un cœur qui ne ressemblait à aucun autre – le genre qui non seulement battrait 96 ans de plus mais laisserait une marque sur le monde que peu de gens pourraient égaler.

«Au cours de sa carrière extraordinaire, Cicely Tyson a été l’une des rares comédiennes primées dont le travail à l’écran n’a été surpassé que par ce qu’elle a pu accomplir.

Barack a ajouté que la mère de Tyson, qui était femme de ménage, ne lui avait jamais permis d’aller au cinéma. Il a noté que même si la défunte actrice n’était pas destinée à être une actrice, une fois qu’elle a été éduquée, elle a brisé les frontières.

«Cicely n’était pas exactement destiné à Hollywood. Quand elle était enfant, sa mère – une femme travailleuse et religieuse qui nettoyait les maisons – ne la laissait même pas aller au cinéma. Mais une fois que Cicely a reçu son éducation, elle a pris une décision consciente non seulement de dire ses lignes, mais de dire sa vérité.

Il a poursuivi: «À une époque où les rôles d’acteurs qui lui ressemblaient n’étaient pas faciles à trouver, elle refusait d’assumer des rôles qui réduisaient les femmes noires à leur sexe ou à leur race. Parfois, cela signifiait qu’elle passerait des années sans travail.

Mais elle était fière de savoir que chaque fois que son visage était devant la caméra, elle jouerait un personnage qui était un être humain – imparfait mais résistant; parfait non pas malgré mais à cause de leurs imperfections.

À travers toutes ses performances, dans des productions légendaires allant de «Sounder» à «The Trip to Bountiful» en passant par «The Autobiography of Miss Jane Pittman», elle nous a aidés à voir la dignité de tous ceux qui composaient notre miraculeux – et, oui, désordonné – Famille américaine.»

Barack a déclaré que c’était un honneur pour sa famille d’avoir accueilli Tyson à la Maison Blanche lorsqu’elle a reçu la médaille de la liberté alors qu’il était président des États-Unis d’Amérique.

«Michelle et moi avons été honorées lorsque Cicely est venue à la Maison Blanche pour accepter la médaille de la liberté, sachant qu’elle était l’un des nombreux géants sur les épaules desquels nous nous tenions – une pionnière dont l’héritage ne pouvait être mesuré par ses Emmys, Tony et Oscar. seule, mais par les barrières qu’elle a brisées et les rêves qu’elle a rendus possibles.

«Nous envoyons nos pensées et nos prières à chaque membre de la famille de Cicely et à tous ceux qui l’aimaient. Et même si nous sommes attristés que son cœur se soit enfin reposé aujourd’hui, il est réconfortant de savoir qu’elle vivra toujours dans le nôtre», a-t-il déclaré.

Sa femme, Michelle, s’est également rendue sur son compte Instagram où elle a publié deux photos avec l’actrice décédée; dans la première photo, elle a simplement pris la pose avec Tyson, mais dans la diapositive suivante, les deux femmes se sont serrées dans une profonde étreinte.

Dans sa section de légendes, elle a écrit: «Ce qui m’a frappé chaque fois que j’ai passé du temps avec Cicely Tyson n’était pas nécessairement son pouvoir vedette – bien que cela soit assez évident – c’était son humanité. Rien qu’en entrant dans une pièce, elle avait cette façon d’élever tout le monde autour d’elle. Elle était la personnification de la beauté, de la grâce, de la sagesse et de la force, portant en avant une flamme qui l’a non seulement guidée pendant 96 ans, mais a éclairé la voie pour beaucoup d’entre nous. Elle me manquera énormément, mais je souris en sachant combien de personnes elle a inspiré, tout comme moi, à marcher un peu plus grand, à parler un peu plus librement et à vivre un peu plus comme Dieu l’avait prévu.»