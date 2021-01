À la demande de Lionel Messi, le FC Barcelone a volé ce joueur à Manchester City de Pep Guardiola

L’Argentine lui-même a demandé son arrivée et c’est la nouvelle signature du Barça qui quitte Guardiola.

Le FC Barcelone va désormais faire face à une fenêtre de transfert très étrange, alors que le club est en crise financière, ne pourra pas gaspiller fortune sur les joueurs, définira son nouveau président et la continuité de Lionel Messi. Toutes ces conditions feront un hiver très spécial pour la partie catalane.

Malgré le fait que Messi soit resté ou non, sa parole a toujours été écoutée au club et ses souhaits sont désormais des ordres pour les conseillers sportifs, après les mauvais traitements qu’il a reçus de l’ex-président Josep María Bartomeu. Barcelone a organisé la signature d’un défenseur qui joue à Manchester City sous le mandat de Pep Guardiola.

Il s’agit d’Eric García, l’Espagnol de 19 ans qui a été formé du côté catalan, a quitté le club pour rejoindre City en 2017 pour seulement 2 millions de dollars et reviendra maintenant. Le joueur veut être de retour dans la ville dans laquelle il est né et a forcé sa sortie pour jouer à Barcelone, malgré que Guardiola ait tenté de le convaincre de rester.

Avec un contrat restant jusqu’en juin 2021, Barcelone fait semblant de le signer gratuitement l’été prochain et, au cours des six prochains mois, ils organiseront les détails du contrat du joueur. Une telle pièce sera essentielle dans le club pour tenter de remplacer Gérard Piqué, blessé et proche de la retraite.