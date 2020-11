À la découverte de Ama Asabea : la célébrité ghanéenne aux derrières inondés !

En Côte d’Ivoire, la comédienne Eunice Zunon a réagi, ce dimanche 29 novembre 2020, à la publication de son aîné, Michel Bohiri dans laquelle ce dernier rassurait ses fans sur son état de santé.

Sur une image publiée sur les réseaux sociaux, ce samedi 28 novembre 2020, on aperçoit le célèbre comédien ivoirien, Michel Bohiri dans une forme qui a inquiété plus d’un. Les commentaires sont allés dans tous les sens. Face à cette polémique, l’acteur, à travers une publication sur sa page facebook, a rassuré les internautes et surtout ses fans qu’il se porte très bien.

«Michel Bohiri se porte très bien. Cet amaigrissement a une origine toute simple. Depuis 10 ans, je souffre de diabète et d’hypertension artérielle, ce qui m’impose un régime alimentaire strict», a-t-il déclaré sans manquer de publier, en image , des clichés de son actuel tournage dans lequel il joue le rôle d’une personne âgée.

Cette publication de Michel Bohiri n’a pas laissé indifférente Eunice Zunon. «Papa, nous sommes très heureux de savoir que nous avons eu peur pour rien puisque que tu te portes bien. Sache que cette réaction de notre part a été due à l’amour que nous te portons. Que Dieu te fasse toujours grâce de la santé afin qu’on puisse toujours te voir camper tes rôles dans les séries et films où tu fais la fierté de notre beau et tendre pays la Côte d’Ivoire», a-t-elle écrit sur sa page.