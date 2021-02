644e but de Messi : Iker Casillas a aussi reçu ses bouteilles pour ses buts encaissés

À l’occasion du 644e but marqué par Leo Messi, Budweiser a commencé à distribuer des bouteilles de bière à tous les gardiens de but martyrisés par l’Argentin sur sa route aux 644. Et Iker Casillas a aussi reçu ses bouteilles.

L’ancien gardien n’a pas hésité à poster un tweet en posant avec ses bouteilles et en laissant un message à la star argentine.

«Je croyais qu’elles n’arriveraient pas ! Mais voici ma bouteille de Budweiser personnalisée. Félicitations à Messi pour ton record de 644 buts. Je me souviens que tu m’as marqué les 264 et 265 buts …. Beau match match nul et le mieux, c’est que tu ne m’aies plus jamais marqué de but», a écrit Casillas.