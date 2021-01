50 Cent Trolls Method Man avec une photo Instagram peu flatteuse de Wendy Williams

Wendy Williams a lancé une bombe jeudi 28 janvier lorsqu’elle a déclaré à DJ Suss One qu’elle avait eu une aventure d’ un soir avec la légende du Wu-Tang Clan, Method Man. Elle prétend qu’ils ont eu le rendez-vous de fin de soirée dans son penthouse du New Jersey

«Je suppose que j’ai battu les yeux et secoué mon épaule, tu sais comment je fais, et j’ai dit: ‘Tu veux venir?’ Et il a dit: «Ouais». Les gens ne se rendaient même pas compte à l’époque que c’était Wendy et l’une des plus grandes stars, le leader du plus grand groupe du monde, vient de partir, est monté dans son Pathfinder et est retourné à son penthouse à Jersey City où elle l’a baigné. son jacuzzi et fumait plus d’herbe, vous savez, c’était à l’époque du coca. Je ne me souviens pas de ce qu’il a fait, je ne vais pas l’impliquer là-dessus.

50 Cent étant 50 Cent, il ne pouvait s’empêcher de faire le clown de Meth pour leur prétendue nuit de passion et a posté une photo peu flatteuse de Williams se penchant en bikini avec la légende: «Putain, c’est une sorte d’herbe qui t’a fait faire ce sang. LOL. OH NON CE QUI SE PASSE»

50 a critiqué sans pitié Williams pendant des années. En décembre 2018, il a partagé deux photos de Williams avant et après le maquillage et l’a essentiellement qualifiée de peu attrayante. 50 attirerait à nouveau Williams dans son Instagram de la terreur en mars 2019, entraînant l’animatrice de l’émission-débat après son admission en cure de désintoxication pour des problèmes de toxicomanie.

«CHER WENDY, NOUS PRIONS POUR UNE RÉCUPÉRATION RAPIDE DE VOTRE ADDICTION AUX DROGUES», a-t-il partagé sur Instagram à l’époque. Je savais que quelque chose n’allait pas avec cette salope. C’était la drogue. Elle ferait mieux de ne pas parler de moi, puis d’aller en cure de désintoxication tous les jours à Crack Head.

Mais en septembre 2019, l’architecte Get Rich Or Die Tryin ‘a étendu une branche d’olivier à Williams, mettant apparemment fin à leur relation litigieuse.

Pendant ce temps, le mauvais sang entre Method Man et Williams remonte au moins à 2006 lorsque Williams aurait divulgué des informations privées sur la bataille contre le cancer de sa femme. Elle a également rapporté des rumeurs non fondées que Meth aurait eu une liaison avec le médecin de sa femme.

«Wendy passe à l’antenne et dit [Method Man] ‘sa femme est malade et elle ne va pas trop bien’ et je suis comme cette putain de salope, mec», a-t-il déclaré, selon un article de 2006 All Hip Hop. Ceci [est] le grand C, le grand C [pour le cancer]. J’étais prêt. J’étais tellement en colère, je pleurais juste là et je suis comme si je vais tuer un putain de corps et ces [amis de Wu Tang] m’ont gardé là-dedans, m’ont gardé à LA

«Elle a dit que moi et [le médecin] était en train de baiser [sic],» «C’est quoi ce genre de merde, mec? Vous ne faites ça à personne. Tu dis ce que tu veux dire à propos de moi, ne dis rien de ma famille, mec.