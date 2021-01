50 Cent, Snoop Dogg et Ice Cube envoient des messages de soutien au Dr Dre après son hospitalisation

Le Dr Dre aurait souffert d’un anévrisme cérébral lundi 4 janvier et aurait été transporté d’urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles en ambulance.

Cependant, le magnat du hip-hop a rapidement assuré à tout le monde qu’il était en bonne santé alors que la nouvelle tombait mardi 5 janvier, avec des tonnes de messages de soutien provenant d’amis et de collaborateurs.

50 Cent était l’un de ceux qui se sont rendus sur Instagram pour partager ses meilleurs vœux pour Dre et l’ont exhorté à prendre des temps d’arrêt. «Guéris», écrit-il sous une photo de retour. «Le stress tue se détendre.»

Snoop Dogg a également partagé plusieurs publications sur Instagram, y compris une vidéo de lui-même, Dre, 50 Cent, Eminem et Wiz Khalifa se produisant à Coachella. «OBTENEZ BIEN DR DRE NOUS AVONS BESOIN D’U CUZ», dit-il.

Ice Cube, un membre de la NWA, a également demandé à ses abonnés Twitter de montrer leur amour à Dre pendant qu’il traverse une période difficile. «Envoyez votre amour et vos prières au pote Dr Dre», a-t-il écrit à côté d’une photo avec Dre sur le Hollywood Walk of Fame en 2017.

Selon TMZ , la légende de la NWA était «stable et lucide» pendant que les médecins effectuaient une batterie de tests pour découvrir la cause du saignement. Le Dr Dre a personnellement partagé un message Instagram remerciant le personnel médical pour son soutien et a déclaré qu’il serait bientôt hors de l’hôpital.

«Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur intérêt et leurs bons voeux», a-t-il écrit. «Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale. Je vais bientôt quitter l’hôpital et rentrer à la maison. Bravo à tous les grands professionnels de la santé chez Cedars. One Love!!»