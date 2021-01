50 Cent réagit aux partisans de Trump prenant le contrôle du Capitole américain

Des milliers de partisans de Trump se sont présentés à Washington DC pour protester contre les résultats des élections avant que le Congrès n’autorise le Collège électoral à faire de Joe Biden le prochain président des États-Unis plus tard ce mois-ci.

Des émeutiers ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole du pays mercredi après-midi (6 janvier), créant une scène sans précédent au milieu de la pandémie de coronavirus qui s’aggrave à travers le pays.

La foule a provoqué le chaos en détruisant les barricades et en prenant d’assaut le Capitole pour endommager le bâtiment gouvernemental. Selon CNN, une femme a été abattue sur la propriété du Capitole et est actuellement dans un état critique tandis que plusieurs agents des forces de l’ordre ont également été blessés. Les responsables gouvernementaux ont tous été escortés en toute sécurité vers un lieu inconnu.

Alors qu’Internet bouillonnait de vidéos du chaos et des événements se déroulant à la télévision en direct, le Hip Hop a réagi à ce qui se passait sous leurs yeux sur les réseaux sociaux.

«Où les gardes nationaux», a demandé Cardi B sur Twitter. «L’ironie est assez drôle… Les gens n’étaient-ils pas seulement des animaux sauvages en été pour exiger justice et maintenant? Et vous feriez mieux de NE PAS ÊTRE À L’EXTÉRIEUR !! Ce sont des voyous sauvages ici! Rester à la maison. Ce n’est pas notre affaire. Restez à la maison en sécurité mais dangereux!»

50 Cent n’est jamais du genre à tenir sa langue, mais laissez la photo de sa publication Instagram faire la plupart du temps pour lui.

Wale a également sonné en soulignant à quel point le privilège des Blancs était à l’œuvre ici et ce n’était qu’une autre «excursion pour [un] terroriste américain».

Alors que l’histoire continue de se développer à partir du Capitole, découvrez ci-dessous d’autres réactions du monde du hip-hop.

If they are serious about saving the American Democracy they will arrest the President, then whoever raises up will get rolled.

They will put them on a list & monitored.

This has happened to BLM organizers, Ferguson protestors and many Black activists in American history.

— Kojo Ebro (@oldmanebro) January 6, 2021