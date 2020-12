42 pasteurs et leurs familles se convertissent à l’islam à la mosquée nationale d’Abuja (PHOTOS)

L’une des controverses qui traînent les célébrités féminines est l’affirmation selon laquelle elles ont un penchant pour s’emparer les partenaires des autres.

En lui donnant deux cents à propos de ces reportages, l’actrice Debbie Shokoya a déclaré à Sunday Scoop : «Je n’aime pas juger de tels problèmes, car je ne sais pas ce qui s’est passé entre toutes les parties concernées. Je ne lis que ce qui est mis en ligne. Cependant, ce n’est pas bien quand les gens généralisent les problèmes parce que nous ne sommes pas coupés dans le même tissu.

«Si quelqu’un a fait quelque chose ne veut pas dire que toutes les actrices sont les mêmes. Dans la plupart des cas, les hommes sont même à blâmer. Nous ne devrions pas juger ces dames. Un homme me demandait une relation et courtisait également trois de mes collègues. Quand j’ai découvert, j’ai été choqué. Et si j’avais accepté sa proposition, comment aurais-je découvert ses autres dames?

«Les hommes peuvent être rusés et je conseille aux femmes d’être intelligentes. Il n’y a rien de tel que les actrices arrachent les maris des gens. La plupart du temps, ces gars font semblant d’être célibataires. Il est normal de tomber amoureux de quelqu’un avec qui on est à l’aise. Malheureusement, si on est victime, son histoire est partout. Pendant ce temps, la dame n’était même pas au courant de son état matrimonial. Cela qualifie-t-il quelqu’un de voleur de mari?

Shokoya a également noté que la plupart des gens ne partageaient leurs succès qu’en ligne, mais cachaient leurs échecs par peur des critiques. Elle a déclaré: «Il est vrai que la vie d’un acteur n’est pas aussi rose qu’elle en a l’air sur les réseaux sociaux. Même les orateurs motivateurs ont leurs problèmes personnels.

«C’est pourquoi j’essaie de ne pas me vanter ni de poster ce que je n’ai pas. Je me concentre davantage sur mon travail et évite de faire étalage (choses matérielles). Être moi-même me rend plus à l’aise. Beaucoup de gens parlent de leurs richesses sur les réseaux sociaux mais ils traversent l’enfer à cause de certains défis.

«Certains ne peuvent même pas discuter de leurs problèmes avec les gens. La plupart des gens ne partagent leurs succès qu’en ligne. Ils ne partagent pas leurs échecs par peur des critiques. J’aimerais que les fans sachent que les acteurs ne sont pas parfaits. Ce sont des gens qui vivent aussi des moments heureux et tristes.

«En tant qu’actrice, je ne ferais rien d’irresponsable, car j’ai des parents responsables. Je ne ferais rien qui ne me projette pas sous un bon jour. Par exemple, je ne peux pas aller nu simplement parce que je suis acteur. Si j’ai des problèmes avec certains rôles, j’en parlerais avec le réalisateur.