1ère édition de « Gnadoe Magazine Awards » : le Général Makosso et Suspect 95 nominés

L’artiste chanteur guinéen Grand P a été nominé dans la catégorie « Personnalité publique internationale de l’année » pour le compte de la première édition de « Gnadoe Magazine Awards ». L’annonce a été faite, ce dimanche 20 décembre 2020, par le chéri d’Eudoxie Yao sur sa page facebook.

« Hello la famille je suis nominé au @gnadoemagazine awards au Togo dans la catégorie Personnalité publique internationale de l’année», a écrit, ce dimanche, l’artiste Grand P, sur sa page facebook. En effet, Gnadoe Magazine Awards est un événement majeur qui révèle et récompense les talents et personnalités du Togo et d’ailleurs. Ceux-ci sont nominés après une enquête minutieuse menée auprès des acteurs culturels, sportifs, médiatiques sans oublier le public en général selon la catégorie.

Ces derniers sont ceux-ci qui ont impacté le plus dans les catégories : Meilleur Gladiator, Personnalité publique internationale de l’année, Organisateur, Agence Évent de l’année, Artiste de l’année, Sportif/ve de l’année, Social Media Celebrity de l’année, Animateur/trice de l’année, Gnadoe Man/Woman de l’année, Buzz de l’année, Personnalité publique togolaise de l’année, Espace divertissement de l’année, Révélation de l’année et Photographe de l’année.

Il faut noter que les votes se dérouleront du lundi 21 au dimanche 27 décembre prochain. Les vainqueurs dans chaque catégorie seront connus le mercredi 30 décembre 2020. « Rendez-vous le 30.12.2020 pour decouvrir les vainqueurs. Merci pour votre soutien », a ajouté le chéri d’Eudoxie Yao.