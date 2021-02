10 choses que Zlatan Ibrahimovic a dites à propos de Cristiano Ronaldo

Dans son propre fief, le club italien vient de courber brillement l’échine devant les Bavaroise 4 buts à 0.

Première période cruciale pour la Lazio

Le ton était donné dans les dix premières minutes. Bien trouvé côté droit, Joshua Kimmich centrait au second poteau, mais Robert Lewandowski était bien marqué par Francesco Acerbi (8e). Mais le Polonais n’a pas eu le temps de douter. Sur une terrible erreur défensive, l’avant-centre effaçait Pepe Reina et marquait dans le but vide (0-1, 9e).

Patric (18e) et Luis Alberto (23e) tentaient bien quelque chose, mais le premier ne trouvait pas le cadre quand le second tombait sur un bon Manuel Neuer. Mais ce Bayern est exceptionnel. Sur la gauche, Alphonso Davies s’amusait avec des crochets, envoyait le cuir vers Leon Goretzka qui transmettait dans l’axe à Jamal Musiala, qui punissait à nouveau la Lazio (0-2, 24e).

Quelque temps avant, l’arbitrage vidéo était entré en jeu pour vérifier un possible penalty, finalement non accordé aux joueurs d’Inzaghi (19e). Ce score était donc assez cher payé et ce n’était pas terminé pour la première période. Bien servi au point de penalty, Robert Lewandowski, un peu déséquilibré, tentait un plat du pied et trouvait Pepe Reina (36e).

Mais, moins de dix minutes plus tard, la défense de la Lazio faisait encore des siennes et Leroy Sané ne se faisait pas prier pour convertir l’offrande (0-3, 42e). Finalement, à la pause, les Bavarois, froids et efficaces menaient assez logiquement.

Bayern Munich a désormais dos au mur

Au retour des vestiaires, on se disait que le supplice était terminé pour les Italiens. Que nenni. Suite à un corner, le Bayern lançait un contre supersonique qui voyait Leroy Sané pénétrer dans la surface, centrer au second poteau et forcer le pauvre Francesco Acerbi à propulser le cuir au fond de ses propres filets (0-4, 47e). On attendait une lueur d’espoir qui allait arriver.

Bien lancé par Luis Alberto, Joaquin Correa résistait à Niklas Süle avant de battre Neuer (1-4, 49e). En fin de rencontre, la Lazio poussait et s’exposait aux contres munichois, mais le score n’évoluait plus. Avec cette probante victoire, le Bayern peut être tranquille avant le match retour en Allemagne. Les Bavarois détendent bien leur titre.